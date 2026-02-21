Partita valevole per la 26a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Lecce-Inter è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 24 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 61 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 6 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Lameck Banda con 3 reti.

L'Inter ha ottenuto finora 20 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 60 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 14 reti.

Lecce-Inter si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Inter è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 7 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 20 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lecce-Inter in tv o in streaming

Partita : Lecce-Inter

: Lecce-Inter Data : sabato 21 febbraio 2026

: sabato 21 febbraio 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Lecce

: Lecce Stadio : Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Arbitro: Gianluca Manganiello

Lecce-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 21-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lecce-Inter sarà inserito un'ora prima del match.