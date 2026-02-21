Lecce-Inter è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 24 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 61 punti.
Il Lecce ha ottenuto finora 6 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Lameck Banda con 3 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 20 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 60 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 14 reti.
Lecce-Inter si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Inter è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 7 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 20 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Lecce-Inter in tv o in streaming
- Partita: Lecce-Inter
- Data: sabato 21 febbraio 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Lecce
- Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Arbitro: Gianluca Manganiello
Lecce-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 21-02-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Lecce-Inter live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Lecce-Inter sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lecce - Inter?
- La gara tra Lecce e Inter si giocherà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Lecce - Inter?
- L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lecce - Inter sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Lecce - Inter?
- La partita si gioca a Lecce
- In che stadio si gioca Lecce - Inter?
- Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Lameck Banda con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 14 gol
- Chi trasmette la partita Lecce - Inter?
- La partita tra Lecce e Inter verrà trasmessa da DAZN