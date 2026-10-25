Lecce-Juventus è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 9 punti e la Juventus che invece è al 9° posto in classifica con 11 punti.
Il Lecce ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 2 reti.
Lecce-Juventus si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Juventus è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 18 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Lecce-Juventus in tv o in streaming
- Partita: Lecce-Juventus
- Data: domenica 25 ottobre 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Lecce
- Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Arbitro: Fabio Maresca
Lecce-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 25-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Lecce-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lecce - Juventus?
- La gara tra Lecce e Juventus si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Lecce - Juventus?
- L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lecce - Juventus sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Lecce - Juventus?
- La partita si gioca a Lecce
- In che stadio si gioca Lecce - Juventus?
- Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol
- Chi trasmette la partita Lecce - Juventus?
- La partita tra Lecce e Juventus verrà trasmessa da DAZN e da Sky