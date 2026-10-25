Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2026/2027

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Lecce-Juventus è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 9 punti e la Juventus che invece è al 9° posto in classifica con 11 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.

La Juventus ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 2 reti.

Lecce-Juventus si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Juventus è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 18 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lecce-Juventus in tv o in streaming

Partita : Lecce-Juventus

: Lecce-Juventus Data : domenica 25 ottobre 2026

: domenica 25 ottobre 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Lecce

: Lecce Stadio : Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Arbitro: Fabio Maresca

Lecce-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 25-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lecce-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.