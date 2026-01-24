Lecce-Lazio è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 17 punti e la Lazio che invece è al 9° posto in classifica con 28 punti.
Il Lecce ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Lameck Banda con 2 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.
Lecce-Lazio si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Lazio è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Lecce-Lazio in tv o in streaming
- Partita: Lecce-Lazio
- Data: sabato 24 gennaio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Lecce
- Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Arbitro: Daniele Chiffi
Lecce-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 24-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
Se invece preferite seguire Lecce-Lazio live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Lecce-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.
