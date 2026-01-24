Partita valevole per la 22a giornata della Serie A 2025/2026

Lecce-Lazio è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 17 punti e la Lazio che invece è al 9° posto in classifica con 28 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Lameck Banda con 2 reti.

La Lazio ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.

Lecce-Lazio si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Lazio è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Lecce-Lazio in tv o in streaming

Lecce-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 24-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

