Lecce-Milan è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 1 punti e il Milan che invece è al 15° posto in classifica con 0 punti.
Il Lecce ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.
Il Milan ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.
Lecce-Milan si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Milan è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini.
Dove vedere Lecce-Milan in tv o in streaming
- Partita: Lecce-Milan
- Data: venerdì 29 agosto 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Lecce
- Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Arbitro: Livio Marinelli
Lecce-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-08-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Quanto costa fare un abbonamento su Dazn.
- Se invece preferite seguire Lecce-Milan live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Lecce-Milan sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lecce - Milan?
- La gara tra Lecce e Milan si giocherà venerdì 29 agosto 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Lecce - Milan?
- L'arbitro del match sarà Livio Marinelli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lecce - Milan sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Lecce - Milan?
- La partita si gioca a Lecce
- In che stadio si gioca Lecce - Milan?
- Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Chi trasmette la partita Lecce - Milan?
- La partita tra Lecce e Milan verrà trasmessa da DAZN e da Sky