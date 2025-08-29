Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Lecce-Milan è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 1 punti e il Milan che invece è al 15° posto in classifica con 0 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.

Il Milan ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.

Lecce-Milan si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Milan è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini.

Dove vedere Lecce-Milan in tv o in streaming

Partita : Lecce-Milan

: Lecce-Milan Data : venerdì 29 agosto 2025

: venerdì 29 agosto 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Lecce

: Lecce Stadio : Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Arbitro: Livio Marinelli

Lecce-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-08-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lecce-Milan sarà inserito un'ora prima del match.