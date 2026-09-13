Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2026/2027

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Lecce-Monza è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 3 punti e il Monza che invece è al 18° posto in classifica con 1 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Olaf Gorter con 1 rete.

Il Monza ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 2 reti.

Lecce-Monza si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Monza è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; per ora non ha assegnato nessun cartellino giallo e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lecce-Monza in tv o in streaming

Partita : Lecce-Monza

: Lecce-Monza Data : domenica 13 settembre 2026

: domenica 13 settembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Lecce

: Lecce Stadio : Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Arbitro: Valerio Crezzini

Lecce-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 13-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lecce-Monza sarà inserito un'ora prima del match.