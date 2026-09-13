Lecce-Monza è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 3 punti e il Monza che invece è al 18° posto in classifica con 1 punti.
Il Lecce ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Olaf Gorter con 1 rete.
Il Monza ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 2 reti.
Lecce-Monza si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Monza è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; per ora non ha assegnato nessun cartellino giallo e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Lecce-Monza in tv o in streaming
- Partita: Lecce-Monza
- Data: domenica 13 settembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Lecce
- Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Arbitro: Valerio Crezzini
Lecce-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 13-09-2026.
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Il link al live di Lecce-Monza sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lecce - Monza?
- La gara tra Lecce e Monza si giocherà domenica 13 settembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Lecce - Monza?
- L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lecce - Monza sarà Francesco Cosso
- Dove si gioca Lecce - Monza?
- La partita si gioca a Lecce
- In che stadio si gioca Lecce - Monza?
- Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Olaf Gorter con 1 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 2 gol
- Chi trasmette la partita Lecce - Monza?
- La partita tra Lecce e Monza verrà trasmessa da DAZN