Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2025/2026

Lecce-Napoli è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 6 punti e il Napoli che invece è al 1° posto in classifica con 18 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Konan N’Dri con 2 reti.

Il Napoli ha ottenuto finora 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.

Lecce-Napoli si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Napoli è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 24 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lecce-Napoli in tv o in streaming

Lecce-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 28-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lecce-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.