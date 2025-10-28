Lecce-Napoli è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 6 punti e il Napoli che invece è al 1° posto in classifica con 18 punti.
Il Lecce ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Konan N’Dri con 2 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.
Lecce-Napoli si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Napoli è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 24 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Lecce-Napoli in tv o in streaming
- Partita: Lecce-Napoli
- Data: martedì 28 ottobre 2025
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Lecce
- Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Arbitro: Giuseppe Collu
Lecce-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 28-10-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Lecce-Napoli live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Lecce-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lecce - Napoli?
- La gara tra Lecce e Napoli si giocherà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Lecce - Napoli?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lecce - Napoli sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Lecce - Napoli?
- La partita si gioca a Lecce
- In che stadio si gioca Lecce - Napoli?
- Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Konan N’Dri con 2 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol
- Chi trasmette la partita Lecce - Napoli?
- La partita tra Lecce e Napoli verrà trasmessa da DAZN