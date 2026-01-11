Lecce-Parma è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 17 punti e il Parma che invece è al 15° posto in classifica con 18 punti.
Il Lecce ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 5 reti.
Lecce-Parma si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Parma è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 13 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Lecce-Parma in tv o in streaming
- Partita: Lecce-Parma
- Data: domenica 11 gennaio 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Lecce
- Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Arbitro: Livio Marinelli
Lecce-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 11-01-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Lecce-Parma live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Lecce-Parma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lecce - Parma?
- La gara tra Lecce e Parma si giocherà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Lecce - Parma?
- L'arbitro del match sarà Livio Marinelli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lecce - Parma sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Lecce - Parma?
- La partita si gioca a Lecce
- In che stadio si gioca Lecce - Parma?
- Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 5 gol
- Chi trasmette la partita Lecce - Parma?
- La partita tra Lecce e Parma verrà trasmessa da DAZN