Partita valevole per la 20a giornata della Serie A 2025/2026

Lecce-Parma è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 17 punti e il Parma che invece è al 15° posto in classifica con 18 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.

Il Parma ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 5 reti.

Lecce-Parma si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Parma è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 13 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lecce-Parma in tv o in streaming

Partita : Lecce-Parma

: Lecce-Parma Data : domenica 11 gennaio 2026

: domenica 11 gennaio 2026 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Lecce

: Lecce Stadio : Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Arbitro: Livio Marinelli

Lecce-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 11-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lecce-Parma sarà inserito un'ora prima del match.