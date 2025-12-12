Lecce-Pisa è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 13 punti e il Pisa che invece è al 18° posto in classifica con 10 punti.
Il Lecce ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Medon Berisha con 2 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 7 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.
Lecce-Pisa si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Pisa è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Lecce-Pisa in tv o in streaming
- Partita: Lecce-Pisa
- Data: venerdì 12 dicembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Lecce
- Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Arbitro: Juan Luca Sacchi
Lecce-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 12-12-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Lecce-Pisa live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Lecce-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lecce - Pisa?
- La gara tra Lecce e Pisa si giocherà venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Lecce - Pisa?
- L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lecce - Pisa sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Lecce - Pisa?
- La partita si gioca a Lecce
- In che stadio si gioca Lecce - Pisa?
- Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Medon Berisha con 2 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 3 gol
- Chi trasmette la partita Lecce - Pisa?
- La partita tra Lecce e Pisa verrà trasmessa da DAZN