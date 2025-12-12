Partita valevole per la 15a giornata della Serie A 2025/2026

Lecce-Pisa è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 13 punti e il Pisa che invece è al 18° posto in classifica con 10 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Medon Berisha con 2 reti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 7 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.

Lecce-Pisa si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Pisa è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lecce-Pisa in tv o in streaming

Partita : Lecce-Pisa

: Lecce-Pisa Data : venerdì 12 dicembre 2025

: venerdì 12 dicembre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Lecce

: Lecce Stadio : Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Arbitro: Juan Luca Sacchi

Lecce-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 12-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lecce-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.