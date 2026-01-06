Partita valevole per la 19a giornata della Serie A 2025/2026

Lecce-Roma è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 17 punti e la Roma che invece è al 5° posto in classifica con 33 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Lameck Banda con 2 reti.

La Roma ha ottenuto finora 11 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 5 reti.

Lecce-Roma si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Roma è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lecce-Roma in tv o in streaming

Lecce-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 06-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lecce-Roma sarà inserito un'ora prima del match.