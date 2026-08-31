Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2026/2027

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Lecce-Roma è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 3 punti e la Roma che invece è al 7° posto in classifica con 3 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Olaf Gorter con 1 rete.

La Roma ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 3 reti.

Lecce-Roma si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Roma è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo.

Dove vedere Lecce-Roma in tv o in streaming

Partita : Lecce-Roma

: Lecce-Roma Data : lunedì 31 agosto 2026

: lunedì 31 agosto 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Lecce

: Lecce Stadio : Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Arbitro: Daniele Chiffi

Lecce-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 31-08-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lecce-Roma sarà inserito un'ora prima del match.