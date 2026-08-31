Lecce-Roma è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 3 punti e la Roma che invece è al 7° posto in classifica con 3 punti.
Il Lecce ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Olaf Gorter con 1 rete.
La Roma ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 3 reti.
Lecce-Roma si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Roma è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo.
Dove vedere Lecce-Roma in tv o in streaming
- Partita: Lecce-Roma
- Data: lunedì 31 agosto 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Lecce
- Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Arbitro: Daniele Chiffi
Lecce-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 31-08-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Lecce-Roma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lecce - Roma?
- La gara tra Lecce e Roma si giocherà lunedì 31 agosto 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Lecce - Roma?
- L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lecce - Roma sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Lecce - Roma?
- La partita si gioca a Lecce
- In che stadio si gioca Lecce - Roma?
- Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Olaf Gorter con 1 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 3 gol
- Chi trasmette la partita Lecce - Roma?
- La partita tra Lecce e Roma verrà trasmessa da DAZN e da Sky