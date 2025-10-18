Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2025/2026

Lecce-Sassuolo è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 5 punti e il Sassuolo che invece è al 9° posto in classifica con 9 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Camarda con 1 rete.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 2 reti.

Lecce-Sassuolo si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Sassuolo è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lecce-Sassuolo in tv o in streaming

Partita : Lecce-Sassuolo

: Lecce-Sassuolo Data : sabato 18 ottobre 2025

: sabato 18 ottobre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Lecce

: Lecce Stadio : Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Arbitro: Valerio Crezzini

Lecce-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 18-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lecce-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.