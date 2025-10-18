Lecce-Sassuolo è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 5 punti e il Sassuolo che invece è al 9° posto in classifica con 9 punti.
Il Lecce ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Camarda con 1 rete.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 2 reti.
Lecce-Sassuolo si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Sassuolo è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Lecce-Sassuolo in tv o in streaming
- Partita: Lecce-Sassuolo
- Data: sabato 18 ottobre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Lecce
- Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Arbitro: Valerio Crezzini
Lecce-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 18-10-2025.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lecce - Sassuolo?
- La gara tra Lecce e Sassuolo si giocherà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Lecce - Sassuolo?
- L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lecce - Sassuolo sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Lecce - Sassuolo?
- La partita si gioca a Lecce
- In che stadio si gioca Lecce - Sassuolo?
- Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Francesco Camarda con 1 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 2 gol
- Chi trasmette la partita Lecce - Sassuolo?
- La partita tra Lecce e Sassuolo verrà trasmessa da DAZN