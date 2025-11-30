Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2025/2026

Lecce-Torino è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 10 punti e il Torino che invece è al 12° posto in classifica con 14 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Medon Berisha con 2 reti.

Il Torino ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 4 reti.

Lecce-Torino si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Torino è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 2 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lecce-Torino in tv o in streaming

Lecce-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 30-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lecce-Torino sarà inserito un'ora prima del match.