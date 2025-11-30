Lecce-Torino è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 10 punti e il Torino che invece è al 12° posto in classifica con 14 punti.
Il Lecce ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Medon Berisha con 2 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 4 reti.
Lecce-Torino si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Torino è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 2 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Lecce-Torino in tv o in streaming
- Partita: Lecce-Torino
- Data: domenica 30 novembre 2025
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Lecce
- Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Arbitro: Maurizio Mariani
Lecce-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 30-11-2025.
- Se invece preferite seguire Lecce-Torino live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
