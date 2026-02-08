Virgilio Sport
Lecce-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 24a giornata della Serie A 2025/2026

Lecce-Udinese è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 18 punti e l'Udinese che invece è al 9° posto in classifica con 32 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 7 reti.

Lecce-Udinese si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Udinese è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 13 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lecce-Udinese in tv o in streaming

  • Partita: Lecce-Udinese
  • Data: domenica 8 febbraio 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Lecce
  • Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
  • Arbitro: Antonio Rapuano

Lecce-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lecce-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Lecce - Udinese?
La gara tra Lecce e Udinese si giocherà domenica 8 febbraio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Lecce - Udinese?
L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lecce - Udinese sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Lecce - Udinese?
La partita si gioca a Lecce
In che stadio si gioca Lecce - Udinese?
Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 7 gol
Chi trasmette la partita Lecce - Udinese?
La partita tra Lecce e Udinese verrà trasmessa da DAZN
