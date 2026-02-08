Partita valevole per la 24a giornata della Serie A 2025/2026

Lecce-Udinese è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 18 punti e l'Udinese che invece è al 9° posto in classifica con 32 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 7 reti.

Lecce-Udinese si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Udinese è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 13 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lecce-Udinese in tv o in streaming

Lecce-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lecce-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.