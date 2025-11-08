Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2025/2026

Lecce-Verona è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 9 punti e il Verona che invece è al 19° posto in classifica con 5 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Medon Berisha con 2 reti.

Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Suat Serdar con 2 reti.

Lecce-Verona si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Verona è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Lecce-Verona in tv o in streaming

Partita : Lecce-Verona

: Lecce-Verona Data : sabato 8 novembre 2025

: sabato 8 novembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Lecce

: Lecce Stadio : Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Arbitro: Rosario Abisso

Lecce-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-11-2025.

Il link al live di Lecce-Verona sarà inserito un'ora prima del match.