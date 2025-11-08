Lecce-Verona è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 9 punti e il Verona che invece è al 19° posto in classifica con 5 punti.
Il Lecce ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Medon Berisha con 2 reti.
Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Suat Serdar con 2 reti.
Lecce-Verona si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Verona è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Lecce-Verona in tv o in streaming
- Partita: Lecce-Verona
- Data: sabato 8 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Lecce
- Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Arbitro: Rosario Abisso
Lecce-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Lecce-Verona live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Lecce-Verona sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lecce - Verona?
- La gara tra Lecce e Verona si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Lecce - Verona?
- L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lecce - Verona sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Lecce - Verona?
- La partita si gioca a Lecce
- In che stadio si gioca Lecce - Verona?
- Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Medon Berisha con 2 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Suat Serdar con 2 gol
- Chi trasmette la partita Lecce - Verona?
- La partita tra Lecce e Verona verrà trasmessa da DAZN