Mantova-Bari è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 20 punti e il Bari che invece è al 19° posto in classifica con 20 punti.
Mantova ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 7 reti.
Il Bari ha ottenuto finora 4 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 6 reti.
Mantova-Bari si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Bari è il signor Federico Dionisi di L'Aquila. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico Dionisi ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 32 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Dove vedere Mantova-Bari in tv o in streaming
- Partita: Mantova-Bari
- Data: sabato 7 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Mantova
- Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Arbitro: Federico Dionisi
Mantova-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Mantova-Bari sarà inserito un'ora prima del match.
