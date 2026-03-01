Virgilio Sport
Mantova-Carrarese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 27a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Mantova-Carrarese è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 26 punti e la Carrarese che invece è al 12° posto in classifica con 30 punti.

Mantova ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 41. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 7 reti.
La Carrarese ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 8 reti.

Mantova-Carrarese si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Carrarese è il signor Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Niccolò Turrini ha diretto 11 incontri concedendo 6 rigori; ha assegnato 31 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Mantova-Carrarese in tv o in streaming

  • Partita: Mantova-Carrarese
  • Data: domenica 1 marzo 2026
  • Orario: 17:15
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Mantova
  • Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
  • Arbitro: Niccolò Turrini

Mantova-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 01-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Mantova - Carrarese?
La gara tra Mantova e Carrarese si giocherà domenica 1 marzo 2026 alle ore 17:15
Chi è l'arbitro di Mantova - Carrarese?
L'arbitro del match sarà Niccolò Turrini
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Mantova - Carrarese sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Mantova - Carrarese?
La partita si gioca a Mantova
In che stadio si gioca Mantova - Carrarese?
Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Mantova è Francesco Ruocco con 7 gol, mentre il capocannoniere della Carrarese è Fabio Abiuso con 8 gol
Chi trasmette la partita Mantova - Carrarese?
La partita tra Mantova e Carrarese verrà trasmessa da DAZN
