Mantova-Catanzaro è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 5 punti e il Catanzaro che invece è al 15° posto in classifica con 9 punti.
Mantova ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Mancuso con 3 reti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 1 vittoria, 6 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 4 reti.
Mantova-Catanzaro si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Catanzaro è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Mantova-Catanzaro in tv o in streaming
- Partita: Mantova-Catanzaro
- Data: mercoledì 29 ottobre 2025
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Mantova
- Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Arbitro: Matteo Marchetti
Mantova-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 29-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Mantova-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Mantova - Catanzaro?
- La gara tra Mantova e Catanzaro si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:30
- Chi è l'arbitro di Mantova - Catanzaro?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Mantova - Catanzaro sarà Alberto Santoro
- Dove si gioca Mantova - Catanzaro?
- La partita si gioca a Mantova
- In che stadio si gioca Mantova - Catanzaro?
- Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Mantova è Leonardo Mancuso con 3 gol, mentre il capocannoniere del Catanzaro è Alphadjo Cissè con 4 gol
- Chi trasmette la partita Mantova - Catanzaro?
- La partita tra Mantova e Catanzaro verrà trasmessa da DAZN