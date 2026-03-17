Mantova-Cesena è una partita valevole per la 31a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 31 punti e il Cesena che invece è al 8° posto in classifica con 40 punti.
Mantova ha ottenuto finora 8 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 46. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 7 reti.
Il Cesena ha ottenuto finora 11 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 43. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 10 reti.
Mantova-Cesena si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Cesena è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Mantova-Cesena in tv o in streaming
- Partita: Mantova-Cesena
- Data: martedì 17 marzo 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Mantova
- Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Arbitro:
Mantova-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 17-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Mantova-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Mantova - Cesena?
- La gara tra Mantova e Cesena si giocherà martedì 17 marzo 2026 alle ore 20:00
- Dove si gioca Mantova - Cesena?
- La partita si gioca a Mantova
- In che stadio si gioca Mantova - Cesena?
- Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Mantova è Francesco Ruocco con 7 gol, mentre il capocannoniere Cesena è Cristian Shpendi con 10 gol
- Chi trasmette la partita Mantova - Cesena?
- La partita tra Mantova e Cesena verrà trasmessa da DAZN