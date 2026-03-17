Partita valevole per la 31a giornata della Serie B BKT 2025/2026

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Mantova-Cesena è una partita valevole per la 31a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 31 punti e il Cesena che invece è al 8° posto in classifica con 40 punti.

Mantova ha ottenuto finora 8 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 46. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 7 reti.

Il Cesena ha ottenuto finora 11 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 43. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 10 reti.

Mantova-Cesena si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Cesena è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Mantova-Cesena in tv o in streaming

Partita : Mantova-Cesena

: Mantova-Cesena Data : martedì 17 marzo 2026

: martedì 17 marzo 2026 Orario : 20:00

: 20:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Mantova

: Mantova Stadio : Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium

: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium Arbitro:

Mantova-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 17-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Mantova-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.