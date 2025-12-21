Mantova-Empoli è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 14 punti e l'Empoli che invece è al 11° posto in classifica con 20 punti.
Mantova ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 5 reti.
L'Empoli ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 6 reti.
Mantova-Empoli si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Empoli è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maria Ferrieri Caputi ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 21 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Mantova-Empoli in tv o in streaming
- Partita: Mantova-Empoli
- Data: domenica 21 dicembre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Mantova
- Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
Mantova-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 21-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Mantova-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.
