Partita valevole per la 2a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Mantova-Empoli è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Mantova che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 3 punti e l'Empoli che invece è al 7° posto in classifica con 3 punti.

Il Mantova ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Rares Ilie con 1 rete.

L'Empoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 1 rete.

Mantova-Empoli si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Empoli è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini.

Dove vedere Mantova-Empoli in tv o in streaming

Partita : Mantova-Empoli

: Mantova-Empoli Data : domenica 30 agosto 2026

: domenica 30 agosto 2026 Orario : 19:00

: 19:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Mantova

: Mantova Stadio : Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium

: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium Arbitro: Andrea Colombo

Mantova-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 30-08-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Mantova-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.