Mantova-Empoli è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Mantova che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 3 punti e l'Empoli che invece è al 7° posto in classifica con 3 punti.
Il Mantova ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Rares Ilie con 1 rete.
L'Empoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 1 rete.
Mantova-Empoli si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Empoli è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini.
Dove vedere Mantova-Empoli in tv o in streaming
- Partita: Mantova-Empoli
- Data: domenica 30 agosto 2026
- Orario: 19:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Mantova
- Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Arbitro: Andrea Colombo
Mantova-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 30-08-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Mantova-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Mantova - Empoli?
- La gara tra Mantova e Empoli si giocherà domenica 30 agosto 2026 alle ore 19:00
- Chi è l'arbitro di Mantova - Empoli?
- L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Mantova - Empoli sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Mantova - Empoli?
- La partita si gioca a Mantova
- In che stadio si gioca Mantova - Empoli?
- Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Mantova è Rares Ilie con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Empoli è Stiven Shpendi con 1 gol
- Chi trasmette la partita Mantova - Empoli?
- La partita tra Mantova e Empoli verrà trasmessa da DAZN