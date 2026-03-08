Mantova-Juve stabia è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 27 punti e Juve Stabia che invece è al 7° posto in classifica con 40 punti.
Mantova ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 44. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 7 reti.
Juve Stabia ha ottenuto finora 9 vittorie, 13 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 7 reti.
Mantova-Juve stabia si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Juve stabia è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ivano Pezzuto ha diretto 12 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 38 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Mantova-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Mantova-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.
