Mantova-Modena come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Mantova-Modena è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 3 punti e il Modena che invece è al 3° posto in classifica con 7 punti.

Mantova ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Fiori con 1 rete.
Il Modena ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 2 reti.

Mantova-Modena si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Modena è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 7 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Mantova-Modena in tv o in streaming

  • Partita: Mantova-Modena
  • Data: sabato 20 settembre 2025
  • Orario: 19:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Mantova
  • Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
  • Arbitro: Luca Pairetto

Mantova-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 20-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Mantova-Modena sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Mantova - Modena?
La gara tra Mantova e Modena si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 19:30
Chi è l'arbitro di Mantova - Modena?
L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Mantova - Modena sarà Luigi Nasca
Dove si gioca Mantova - Modena?
La partita si gioca a Mantova
In che stadio si gioca Mantova - Modena?
Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Mantova è Antonio Fiori con 1 gol, mentre il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 2 gol
Chi trasmette la partita Mantova - Modena?
La partita tra Mantova e Modena verrà trasmessa da DAZN
