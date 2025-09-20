Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Mantova-Modena è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 3 punti e il Modena che invece è al 3° posto in classifica con 7 punti.

Mantova ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Fiori con 1 rete.

Il Modena ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 2 reti.

Mantova-Modena si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Modena è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 7 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Mantova-Modena in tv o in streaming

Partita : Mantova-Modena

: Mantova-Modena Data : sabato 20 settembre 2025

: sabato 20 settembre 2025 Orario : 19:30

: 19:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Mantova

: Mantova Stadio : Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium

: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium Arbitro: Luca Pairetto

Mantova-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 20-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

