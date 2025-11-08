Mantova-Padova è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 8 punti e Padova che invece è al 12° posto in classifica con 14 punti.
Mantova ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Mancuso con 4 reti.
Padova ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 6 reti.
Mantova-Padova si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Padova è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Paride Tremolada ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Mantova-Padova in tv o in streaming
- Partita: Mantova-Padova
- Data: sabato 8 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Mantova
- Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Arbitro: Paride Tremolada
Mantova-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Mantova-Padova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Mantova - Padova?
- La gara tra Mantova e Padova si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Mantova - Padova?
- L'arbitro del match sarà Paride Tremolada
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Mantova - Padova sarà Luigi Nasca
- Dove si gioca Mantova - Padova?
- La partita si gioca a Mantova
- In che stadio si gioca Mantova - Padova?
- Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Mantova è Leonardo Mancuso con 4 gol, mentre il capocannoniere Padova è Mattia Bortolussi con 6 gol
- Chi trasmette la partita Mantova - Padova?
- La partita tra Mantova e Padova verrà trasmessa da DAZN