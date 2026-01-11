Virgilio Sport
Mantova-Palermo come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 19a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Mantova-Palermo è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 15 punti e il Palermo che invece è al 4° posto in classifica con 33 punti.

Mantova ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 5 reti.
Il Palermo ha ottenuto finora 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 12 reti.

Mantova-Palermo si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Palermo è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Luca Pairetto. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 7 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Mantova-Palermo in tv o in streaming

  • Partita: Mantova-Palermo
  • Data: domenica 11 gennaio 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Mantova
  • Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
  • Arbitro: Daniele Perenzoni

Mantova-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 11-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Mantova-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Mantova - Palermo?
La gara tra Mantova e Palermo si giocherà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Mantova - Palermo?
L'arbitro del match sarà Daniele Perenzoni
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Mantova - Palermo sarà Luca Pairetto
Dove si gioca Mantova - Palermo?
La partita si gioca a Mantova
In che stadio si gioca Mantova - Palermo?
Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Mantova è Francesco Ruocco con 5 gol, mentre il capocannoniere Palermo è Joel Pohjanpalo con 12 gol
Chi trasmette la partita Mantova - Palermo?
La partita tra Mantova e Palermo verrà trasmessa da DAZN
