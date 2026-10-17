Mantova-Palermo è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Mantova che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 14 punti e il Palermo che invece è al 1° posto in classifica con 16 punti.
Il Mantova ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 5 reti.
Il Palermo ha ottenuto finora 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 4 reti.
Mantova-Palermo si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Palermo è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Mantova-Palermo in tv o in streaming
- Partita: Mantova-Palermo
- Data: sabato 17 ottobre 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Mantova
- Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Arbitro: Luca Zufferli
Mantova-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 17-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Mantova-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Mantova - Palermo?
- La gara tra Mantova e Palermo si giocherà sabato 17 ottobre 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Mantova - Palermo?
- L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Mantova - Palermo sarà Ivano Pezzuto
- Dove si gioca Mantova - Palermo?
- La partita si gioca a Mantova
- In che stadio si gioca Mantova - Palermo?
- Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Mantova è Francesco Ruocco con 5 gol, mentre il capocannoniere del Palermo è Dennis Johnsen con 4 gol
- Chi trasmette la partita Mantova - Palermo?
- La partita tra Mantova e Palermo verrà trasmessa da DAZN