Mantova-Pescara è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 0 punti e il Pescara che invece è al 17° posto in classifica con 0 punti.
Mantova ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.
Il Pescara ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.
Mantova-Pescara si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Pescara è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.
Dove vedere Mantova-Pescara in tv o in streaming
- Partita: Mantova-Pescara
- Data: sabato 30 agosto 2025
- Orario: 19:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Mantova
- Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Arbitro: Giuseppe Mucera
Mantova-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 30-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Mantova-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Mantova - Pescara?
- La gara tra Mantova e Pescara si giocherà sabato 30 agosto 2025 alle ore 19:00
- Chi è l'arbitro di Mantova - Pescara?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Mantova - Pescara sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Mantova - Pescara?
- La partita si gioca a Mantova
- In che stadio si gioca Mantova - Pescara?
- Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Chi trasmette la partita Mantova - Pescara?
- La partita tra Mantova e Pescara verrà trasmessa da DAZN