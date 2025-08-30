Partita valevole per la 2a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Mantova-Pescara è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 0 punti e il Pescara che invece è al 17° posto in classifica con 0 punti.

Mantova ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.

Il Pescara ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.

Mantova-Pescara si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Pescara è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.

Dove vedere Mantova-Pescara in tv o in streaming

Mantova-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 30-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

Il link al live di Mantova-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.