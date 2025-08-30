Virgilio Sport
Mantova-Pescara come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 2a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Mantova-Pescara è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 0 punti e il Pescara che invece è al 17° posto in classifica con 0 punti.

Mantova ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.
Il Pescara ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.

Mantova-Pescara si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Pescara è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.

Dove vedere Mantova-Pescara in tv o in streaming

  • Partita: Mantova-Pescara
  • Data: sabato 30 agosto 2025
  • Orario: 19:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Mantova
  • Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
  • Arbitro: Giuseppe Mucera

Mantova-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 30-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Mantova-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Mantova - Pescara?
La gara tra Mantova e Pescara si giocherà sabato 30 agosto 2025 alle ore 19:00
Chi è l'arbitro di Mantova - Pescara?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Mantova - Pescara sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Mantova - Pescara?
La partita si gioca a Mantova
In che stadio si gioca Mantova - Pescara?
Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
Chi trasmette la partita Mantova - Pescara?
La partita tra Mantova e Pescara verrà trasmessa da DAZN
