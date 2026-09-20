Mantova-Pisa è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Mantova che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 10 punti e il Pisa che invece è al 10° posto in classifica con 6 punti.
Il Mantova ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 4 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Arturo Calabresi con 1 rete.
Mantova-Pisa si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Pisa è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Luca Massimi.
Dove vedere Mantova-Pisa in tv o in streaming
- Partita: Mantova-Pisa
- Data: domenica 20 settembre 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Mantova
- Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Arbitro: Simone Galipò
Mantova-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 20-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Mantova-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Mantova - Pisa?
- La gara tra Mantova e Pisa si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Mantova - Pisa?
- L'arbitro del match sarà Simone Galipò
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Mantova - Pisa sarà Luca Massimi
- Dove si gioca Mantova - Pisa?
- La partita si gioca a Mantova
- In che stadio si gioca Mantova - Pisa?
- Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Mantova è Francesco Ruocco con 4 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è Arturo Calabresi con 1 gol
- Chi trasmette la partita Mantova - Pisa?
- La partita tra Mantova e Pisa verrà trasmessa da DAZN