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CALCIO SERIE B

Mantova-Pisa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 5a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Mantova-Pisa è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Mantova che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 10 punti e il Pisa che invece è al 10° posto in classifica con 6 punti.

Il Mantova ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 4 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Arturo Calabresi con 1 rete.

Mantova-Pisa si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Pisa è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Luca Massimi.

Dove vedere Mantova-Pisa in tv o in streaming

  • Partita: Mantova-Pisa
  • Data: domenica 20 settembre 2026
  • Orario: 17:15
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Mantova
  • Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
  • Arbitro: Simone Galipò

Mantova-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 20-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Mantova-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Mantova - Pisa?
La gara tra Mantova e Pisa si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 17:15
Chi è l'arbitro di Mantova - Pisa?
L'arbitro del match sarà Simone Galipò
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Mantova - Pisa sarà Luca Massimi
Dove si gioca Mantova - Pisa?
La partita si gioca a Mantova
In che stadio si gioca Mantova - Pisa?
Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Mantova è Francesco Ruocco con 4 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è Arturo Calabresi con 1 gol
Chi trasmette la partita Mantova - Pisa?
La partita tra Mantova e Pisa verrà trasmessa da DAZN
Mantova-Pisa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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