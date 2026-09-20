Partita valevole per la 5a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Mantova-Pisa è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Mantova che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 10 punti e il Pisa che invece è al 10° posto in classifica con 6 punti.

Il Mantova ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 4 reti.

Il Pisa ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Arturo Calabresi con 1 rete.

Mantova-Pisa si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Pisa è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Luca Massimi.

Dove vedere Mantova-Pisa in tv o in streaming

Partita : Mantova-Pisa

: Mantova-Pisa Data : domenica 20 settembre 2026

: domenica 20 settembre 2026 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Mantova

: Mantova Stadio : Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium

: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium Arbitro: Simone Galipò

Mantova-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 20-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Mantova-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.