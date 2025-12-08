Mantova-Reggiana è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 14 punti e la Reggiana che invece è al 11° posto in classifica con 17 punti.
Mantova ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 4 reti.
La Reggiana ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Elayis Tavsan con 3 reti.
Mantova-Reggiana si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Reggiana è il signor Luca Massimi di Termoli. Al VAR ci sarà invece Matteo Gualtieri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Massimi ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 34 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Mantova-Reggiana in tv o in streaming
- Partita: Mantova-Reggiana
- Data: lunedì 8 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Mantova
- Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Arbitro: Luca Massimi
Mantova-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Mantova-Reggiana sarà inserito un'ora prima del match.
