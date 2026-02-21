Mantova-Sampdoria è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 23 punti e la Sampdoria che invece è al 12° posto in classifica con 29 punti.
Mantova ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 7 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.
Mantova-Sampdoria si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Sampdoria è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 6 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 32 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Mantova-Sampdoria in tv o in streaming
- Partita: Mantova-Sampdoria
- Data: sabato 21 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Mantova
- Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Arbitro: Kevin Bonacina
Mantova-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Mantova-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Mantova - Sampdoria?
- La gara tra Mantova e Sampdoria si giocherà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Mantova - Sampdoria?
- L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Mantova - Sampdoria sarà Niccolò Baroni
- Dove si gioca Mantova - Sampdoria?
- La partita si gioca a Mantova
- In che stadio si gioca Mantova - Sampdoria?
- Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Mantova è Francesco Ruocco con 7 gol, mentre il capocannoniere della Sampdoria è Massimo Coda con 9 gol
- Chi trasmette la partita Mantova - Sampdoria?
- La partita tra Mantova e Sampdoria verrà trasmessa da DAZN