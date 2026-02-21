Partita valevole per la 26a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Mantova-Sampdoria è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 23 punti e la Sampdoria che invece è al 12° posto in classifica con 29 punti.

Mantova ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 7 reti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.

Mantova-Sampdoria si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Sampdoria è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 6 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 32 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Mantova-Sampdoria in tv o in streaming

Partita : Mantova-Sampdoria

: Mantova-Sampdoria Data : sabato 21 febbraio 2026

: sabato 21 febbraio 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Mantova

: Mantova Stadio : Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium

: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium Arbitro: Kevin Bonacina

Mantova-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Mantova-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.