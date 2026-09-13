Mantova-Sampdoria è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Mantova che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 7 punti e la Sampdoria che invece è al 19° posto in classifica con 1 punti.
Il Mantova ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 3 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Insigne con 1 rete.
Mantova-Sampdoria si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Sampdoria è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo.
Dove vedere Mantova-Sampdoria in tv o in streaming
- Partita: Mantova-Sampdoria
- Data: domenica 13 settembre 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Mantova
- Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Arbitro: Daniele Chiffi
Mantova-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 13-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Mantova-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Mantova - Sampdoria?
- La gara tra Mantova e Sampdoria si giocherà domenica 13 settembre 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Mantova - Sampdoria?
- L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Mantova - Sampdoria sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Mantova - Sampdoria?
- La partita si gioca a Mantova
- In che stadio si gioca Mantova - Sampdoria?
- Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Mantova è Francesco Ruocco con 3 gol, mentre il capocannoniere della Sampdoria è Lorenzo Insigne con 1 gol
- Chi trasmette la partita Mantova - Sampdoria?
- La partita tra Mantova e Sampdoria verrà trasmessa da DAZN