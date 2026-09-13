Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Mantova-Sampdoria è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Mantova che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 7 punti e la Sampdoria che invece è al 19° posto in classifica con 1 punti.

Il Mantova ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 3 reti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Insigne con 1 rete.

Mantova-Sampdoria si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Sampdoria è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo.

Dove vedere Mantova-Sampdoria in tv o in streaming

Partita : Mantova-Sampdoria

: Mantova-Sampdoria Data : domenica 13 settembre 2026

: domenica 13 settembre 2026 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Mantova

: Mantova Stadio : Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium

: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium Arbitro: Daniele Chiffi

Mantova-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 13-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Mantova-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.