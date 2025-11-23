Partita valevole per la 13a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Mantova-Spezia è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 11 punti e lo Spezia che invece è al 19° posto in classifica con 8 punti.

Mantova ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Mancuso con 4 reti.

Lo Spezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Lapadula con 3 reti.

Mantova-Spezia si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Spezia è il signor Federico Dionisi di L'Aquila. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico Dionisi ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Mantova-Spezia in tv o in streaming

Partita : Mantova-Spezia

: Mantova-Spezia Data : domenica 23 novembre 2025

: domenica 23 novembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Mantova

: Mantova Stadio : Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium

: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium Arbitro: Federico Dionisi

Mantova-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 23-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Mantova-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.