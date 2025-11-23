Mantova-Spezia è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 11 punti e lo Spezia che invece è al 19° posto in classifica con 8 punti.
Mantova ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Mancuso con 4 reti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Lapadula con 3 reti.
Mantova-Spezia si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Spezia è il signor Federico Dionisi di L'Aquila. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico Dionisi ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Mantova-Spezia in tv o in streaming
- Partita: Mantova-Spezia
- Data: domenica 23 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Mantova
- Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Arbitro: Federico Dionisi
Mantova-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 23-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Mantova-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Mantova - Spezia?
- La gara tra Mantova e Spezia si giocherà domenica 23 novembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Mantova - Spezia?
- L'arbitro del match sarà Federico Dionisi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Mantova - Spezia sarà Manuel Volpi
- Dove si gioca Mantova - Spezia?
- La partita si gioca a Mantova
- In che stadio si gioca Mantova - Spezia?
- Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Mantova è Leonardo Mancuso con 4 gol, mentre il capocannoniere dello Spezia è Gianluca Lapadula con 3 gol
- Chi trasmette la partita Mantova - Spezia?
- La partita tra Mantova e Spezia verrà trasmessa da DAZN