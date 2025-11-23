Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Mantova-Spezia come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 13a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Mantova-Spezia è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 11 punti e lo Spezia che invece è al 19° posto in classifica con 8 punti.

Mantova ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Mancuso con 4 reti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Lapadula con 3 reti.

Mantova-Spezia si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Spezia è il signor Federico Dionisi di L'Aquila. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico Dionisi ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Mantova-Spezia in tv o in streaming

  • Partita: Mantova-Spezia
  • Data: domenica 23 novembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Mantova
  • Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
  • Arbitro: Federico Dionisi

Mantova-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 23-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Mantova - Spezia?
La gara tra Mantova e Spezia si giocherà domenica 23 novembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Mantova - Spezia?
L'arbitro del match sarà Federico Dionisi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Mantova - Spezia sarà Manuel Volpi
Dove si gioca Mantova - Spezia?
La partita si gioca a Mantova
In che stadio si gioca Mantova - Spezia?
Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Mantova è Leonardo Mancuso con 4 gol, mentre il capocannoniere dello Spezia è Gianluca Lapadula con 3 gol
Chi trasmette la partita Mantova - Spezia?
La partita tra Mantova e Spezia verrà trasmessa da DAZN
