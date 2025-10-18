Mantova-Sudtirol è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 4 punti e Sudtirol che invece è al 10° posto in classifica con 9 punti.
Mantova ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Mancuso con 3 reti.
Sudtirol ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 3 reti.
Mantova-Sudtirol si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Sudtirol è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Mantova-Sudtirol in tv o in streaming
- Partita: Mantova-Sudtirol
- Data: sabato 18 ottobre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Mantova
- Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Arbitro: Davide Di Marco
Mantova-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 18-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Mantova-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Mantova - Sudtirol?
- La gara tra Mantova e Sudtirol si giocherà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Mantova - Sudtirol?
- L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Mantova - Sudtirol sarà Niccolò Baroni
- Dove si gioca Mantova - Sudtirol?
- La partita si gioca a Mantova
- In che stadio si gioca Mantova - Sudtirol?
- Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Mantova è Leonardo Mancuso con 3 gol, mentre il capocannoniere Sudtirol è Silvio Merkaj con 3 gol
- Chi trasmette la partita Mantova - Sudtirol?
- La partita tra Mantova e Sudtirol verrà trasmessa da DAZN