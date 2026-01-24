Partita valevole per la 21a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Mantova-Venezia è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 19 punti e il Venezia che invece è al 2° posto in classifica con 41 punti.

Mantova ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 5 reti.

Il Venezia ha ottenuto finora 12 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 9 reti.

Mantova-Venezia si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Venezia è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 25 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Mantova-Venezia in tv o in streaming

Partita : Mantova-Venezia

: Mantova-Venezia Data : sabato 24 gennaio 2026

: sabato 24 gennaio 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Mantova

: Mantova Stadio : Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium

: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium Arbitro: Marco Piccinini

Mantova-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Mantova-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.