Mantova-Venezia è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 19 punti e il Venezia che invece è al 2° posto in classifica con 41 punti.
Mantova ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 5 reti.
Il Venezia ha ottenuto finora 12 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 9 reti.
Mantova-Venezia si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Venezia è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 25 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Mantova-Venezia in tv o in streaming
- Partita: Mantova-Venezia
- Data: sabato 24 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Mantova
- Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Arbitro: Marco Piccinini
Mantova-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Mantova-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Mantova - Venezia?
- La gara tra Mantova e Venezia si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Mantova - Venezia?
- L'arbitro del match sarà Marco Piccinini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Mantova - Venezia sarà Antonio Giua
- Dove si gioca Mantova - Venezia?
- La partita si gioca a Mantova
- In che stadio si gioca Mantova - Venezia?
- Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Mantova è Francesco Ruocco con 5 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è Andrea Adorante con 9 gol
- Chi trasmette la partita Mantova - Venezia?
- La partita tra Mantova e Venezia verrà trasmessa da DAZN