Mantova-Venezia come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 21a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Mantova-Venezia è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Mantova che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 19 punti e il Venezia che invece è al 2° posto in classifica con 41 punti.

Mantova ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 5 reti.
Il Venezia ha ottenuto finora 12 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 9 reti.

Mantova-Venezia si gioca allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova; arbitro di Mantova - Venezia è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 25 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Mantova-Venezia in tv o in streaming

  • Partita: Mantova-Venezia
  • Data: sabato 24 gennaio 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Mantova
  • Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
  • Arbitro: Marco Piccinini

Mantova-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Mantova-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Mantova - Venezia?
La gara tra Mantova e Venezia si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Mantova - Venezia?
L'arbitro del match sarà Marco Piccinini
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Mantova - Venezia sarà Antonio Giua
Dove si gioca Mantova - Venezia?
La partita si gioca a Mantova
In che stadio si gioca Mantova - Venezia?
Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Mantova è Francesco Ruocco con 5 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è Andrea Adorante con 9 gol
Chi trasmette la partita Mantova - Venezia?
La partita tra Mantova e Venezia verrà trasmessa da DAZN
