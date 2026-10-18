Milan-Atalanta è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 12 punti e l'Atalanta che invece è al 10° posto in classifica con 9 punti.
Il Milan ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Adrien Rabiot con 3 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 3 reti.
Milan-Atalanta si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Atalanta è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Milan-Atalanta in tv o in streaming
- Partita: Milan-Atalanta
- Data: domenica 18 ottobre 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Daniele Chiffi
Milan-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 18-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Milan-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Milan - Atalanta?
- La gara tra Milan e Atalanta si giocherà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Milan - Atalanta?
- L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Milan - Atalanta sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Milan - Atalanta?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Milan - Atalanta?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 3 gol
- Chi trasmette la partita Milan - Atalanta?
- La partita tra Milan e Atalanta verrà trasmessa da DAZN e da Sky