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CALCIO SERIE A

Milan-Atalanta come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Milan-Atalanta è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 12 punti e l'Atalanta che invece è al 10° posto in classifica con 9 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Adrien Rabiot con 3 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 3 reti.

Milan-Atalanta si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Atalanta è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Atalanta in tv o in streaming

  • Partita: Milan-Atalanta
  • Data: domenica 18 ottobre 2026
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Milano
  • Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
  • Arbitro: Daniele Chiffi

Milan-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 18-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Milan - Atalanta?
La gara tra Milan e Atalanta si giocherà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Milan - Atalanta?
L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Atalanta sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Milan - Atalanta?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Atalanta?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 3 gol
Chi trasmette la partita Milan - Atalanta?
La partita tra Milan e Atalanta verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Milan-Atalanta come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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