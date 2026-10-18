Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2026/2027

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Milan-Atalanta è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 12 punti e l'Atalanta che invece è al 10° posto in classifica con 9 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Adrien Rabiot con 3 reti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 3 reti.

Milan-Atalanta si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Atalanta è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Atalanta in tv o in streaming

Partita : Milan-Atalanta

: Milan-Atalanta Data : domenica 18 ottobre 2026

: domenica 18 ottobre 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Daniele Chiffi

Milan-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 18-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.