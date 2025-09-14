Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2025/2026

Milan-Bologna è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 3 punti e il Bologna che invece è al 10° posto in classifica con 3 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 1 rete.

Il Bologna ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 1 rete.

Milan-Bologna si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Bologna è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Michael Fabbri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Bologna in tv o in streaming

Milan-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 14-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.