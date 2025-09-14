Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Milan-Bologna come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Milan-Bologna è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 3 punti e il Bologna che invece è al 10° posto in classifica con 3 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 1 rete.
Il Bologna ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 1 rete.

Milan-Bologna si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Bologna è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Michael Fabbri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Bologna in tv o in streaming

  • Partita: Milan-Bologna
  • Data: domenica 14 settembre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Milano
  • Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
  • Arbitro: Matteo Marcenaro

Milan-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 14-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Milan - Bologna?
La gara tra Milan e Bologna si giocherà domenica 14 settembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Milan - Bologna?
L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Bologna sarà Michael Fabbri
Dove si gioca Milan - Bologna?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Bologna?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 1 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 1 gol
Chi trasmette la partita Milan - Bologna?
La partita tra Milan e Bologna verrà trasmessa da DAZN
Milan-Bologna come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio