Milan-Bologna è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 3 punti e il Bologna che invece è al 10° posto in classifica con 3 punti.
Il Milan ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 1 rete.
Il Bologna ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 1 rete.
Milan-Bologna si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Bologna è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Michael Fabbri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Milan-Bologna in tv o in streaming
- Partita: Milan-Bologna
- Data: domenica 14 settembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Matteo Marcenaro
Milan-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 14-09-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Il link al live di Milan-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Milan - Bologna?
- La gara tra Milan e Bologna si giocherà domenica 14 settembre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Milan - Bologna?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Milan - Bologna sarà Michael Fabbri
- Dove si gioca Milan - Bologna?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Milan - Bologna?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 1 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 1 gol
- Chi trasmette la partita Milan - Bologna?
- La partita tra Milan e Bologna verrà trasmessa da DAZN