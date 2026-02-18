Partita valevole per la 24a giornata della Serie A 2025/2026

Milan-Como è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 53 punti e il Como che invece è al 7° posto in classifica con 41 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 15 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 40 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.

Il Como ha ottenuto finora 11 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 8 reti.

Milan-Como si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Como è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 9 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 34 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Como in tv o in streaming

Milan-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 18-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Como sarà inserito un'ora prima del match.