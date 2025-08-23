Milan-Cremonese è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26.
Milan-Cremonese si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Cremonese è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Daniele Doveri.
Dove vedere Milan-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Milan-Cremonese
- Data: sabato 23 agosto 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Giuseppe Collu
Milan-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 23-08-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Milan - Cremonese?
- La gara tra Milan e Cremonese si giocherà sabato 23 agosto 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Milan - Cremonese?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Milan - Cremonese sarà Daniele Doveri
- Dove si gioca Milan - Cremonese?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Milan - Cremonese?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Chi trasmette la partita Milan - Cremonese?
- La partita tra Milan e Cremonese verrà trasmessa da DAZN