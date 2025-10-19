Milan-Fiorentina è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 13 punti e la Fiorentina che invece è al 18° posto in classifica con 3 punti.
Il Milan ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 4 reti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 2 reti.
Milan-Fiorentina si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Fiorentina è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Milan-Fiorentina in tv o in streaming
- Partita: Milan-Fiorentina
- Data: domenica 19 ottobre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Livio Marinelli
Milan-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 19-10-2025.
