Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Milan-Fiorentina è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 13 punti e la Fiorentina che invece è al 18° posto in classifica con 3 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 4 reti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 2 reti.

Milan-Fiorentina si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Fiorentina è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Fiorentina in tv o in streaming

Partita : Milan-Fiorentina

: Milan-Fiorentina Data : domenica 19 ottobre 2025

: domenica 19 ottobre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Livio Marinelli

Milan-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 19-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.