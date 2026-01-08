Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Milan-Genoa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 19a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Milan-Genoa è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 38 punti e il Genoa che invece è al 17° posto in classifica con 15 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 11 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 3 reti.

Milan-Genoa si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Genoa è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 6 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 23 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Genoa in tv o in streaming

  • Partita: Milan-Genoa
  • Data: giovedì 8 gennaio 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Milano
  • Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
  • Arbitro: Maurizio Mariani

Milan-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 08-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Milan - Genoa?
La gara tra Milan e Genoa si giocherà giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Milan - Genoa?
L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Genoa sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Milan - Genoa?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Genoa?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 3 gol
Chi trasmette la partita Milan - Genoa?
La partita tra Milan e Genoa verrà trasmessa da DAZN
Milan-Genoa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

WeWALK

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio