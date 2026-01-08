Milan-Genoa è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 38 punti e il Genoa che invece è al 17° posto in classifica con 15 punti.
Il Milan ha ottenuto finora 11 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 3 reti.
Milan-Genoa si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Genoa è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 6 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 23 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Milan-Genoa in tv o in streaming
Milan-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 08-01-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Il link al live di Milan-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.
