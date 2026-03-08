Milan-Inter è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 57 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 67 punti.
Il Milan ha ottenuto finora 16 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 43 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Rafael Leão con 9 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 22 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 64 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 14 reti.
Milan-Inter si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Inter è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 13 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 47 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Milan-Inter in tv o in streaming
- Partita: Milan-Inter
- Data: domenica 8 marzo 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Daniele Doveri
Milan-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 08-03-2026.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Milan - Inter?
- La gara tra Milan e Inter si giocherà domenica 8 marzo 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Milan - Inter?
- L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Milan - Inter sarà Rosario Abisso
- Dove si gioca Milan - Inter?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Milan - Inter?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Milan è Rafael Leão con 9 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 14 gol
- Chi trasmette la partita Milan - Inter?
- La partita tra Milan e Inter verrà trasmessa da DAZN