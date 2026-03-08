Partita valevole per la 28a giornata della Serie A 2025/2026

Milan-Inter è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 57 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 67 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 16 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 43 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Rafael Leão con 9 reti.

L'Inter ha ottenuto finora 22 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 64 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 14 reti.

Milan-Inter si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Inter è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 13 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 47 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Inter in tv o in streaming

Milan-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 08-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Inter sarà inserito un'ora prima del match.