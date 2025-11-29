Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2025/2026

Milan-Lazio è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 25 punti e la Lazio che invece è al 8° posto in classifica con 18 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 7 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 5 reti.

La Lazio ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.

Milan-Lazio si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Lazio è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 7 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 30 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Lazio in tv o in streaming

Milan-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.