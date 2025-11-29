Virgilio Sport
Milan-Lazio come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2025/2026

Milan-Lazio è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 25 punti e la Lazio che invece è al 8° posto in classifica con 18 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 7 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 5 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.

Milan-Lazio si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Lazio è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 7 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 30 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Lazio in tv o in streaming

  • Partita: Milan-Lazio
  • Data: sabato 29 novembre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Milano
  • Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
  • Arbitro: Giuseppe Collu

Milan-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Milan - Lazio?
La gara tra Milan e Lazio si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Milan - Lazio?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Lazio sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Milan - Lazio?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Lazio?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 5 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Mattia Zaccagni con 3 gol
Chi trasmette la partita Milan - Lazio?
La partita tra Milan e Lazio verrà trasmessa da DAZN e da Sky
