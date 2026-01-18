Milan-Lecce è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 43 punti e il Lecce che invece è al 17° posto in classifica con 17 punti.
Il Milan ha ottenuto finora 12 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.
Milan-Lecce si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Lecce è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 9 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 24 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Milan-Lecce in tv o in streaming
- Partita: Milan-Lecce
- Data: domenica 18 gennaio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Luca Zufferli
Milan-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 18-01-2026.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Milan - Lecce?
- La gara tra Milan e Lecce si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Milan - Lecce?
- L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Milan - Lecce sarà Luigi Nasca
- Dove si gioca Milan - Lecce?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Milan - Lecce?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol
- Chi trasmette la partita Milan - Lecce?
- La partita tra Milan e Lecce verrà trasmessa da DAZN