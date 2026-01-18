Virgilio Sport
Milan-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 21a giornata della Serie A 2025/2026

Milan-Lecce è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 43 punti e il Lecce che invece è al 17° posto in classifica con 17 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 12 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.

Milan-Lecce si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Lecce è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 9 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 24 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Lecce in tv o in streaming

  • Partita: Milan-Lecce
  • Data: domenica 18 gennaio 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Milano
  • Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
  • Arbitro: Luca Zufferli

Milan-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 18-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Milan - Lecce?
La gara tra Milan e Lecce si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Milan - Lecce?
L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Lecce sarà Luigi Nasca
Dove si gioca Milan - Lecce?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Lecce?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol
Chi trasmette la partita Milan - Lecce?
La partita tra Milan e Lecce verrà trasmessa da DAZN
