Milan-Lecce è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 8 punti e il Lecce che invece è al 12° posto in classifica con 6 punti.
Il Milan ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Diego Moreira con 2 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.
Milan-Lecce si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Lecce è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Milan-Lecce in tv o in streaming
- Partita: Milan-Lecce
- Data: domenica 20 settembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Federico La Penna
Milan-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 20-09-2026.
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Il link al live di Milan-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Milan - Lecce?
- La gara tra Milan e Lecce si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Milan - Lecce?
- L'arbitro del match sarà Federico La Penna
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Milan - Lecce sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Milan - Lecce?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Milan - Lecce?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Milan è Diego Moreira con 2 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol
- Chi trasmette la partita Milan - Lecce?
- La partita tra Milan e Lecce verrà trasmessa da DAZN