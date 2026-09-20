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CALCIO SERIE A

Milan-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 5a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Milan-Lecce è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 8 punti e il Lecce che invece è al 12° posto in classifica con 6 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Diego Moreira con 2 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.

Milan-Lecce si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Lecce è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Lecce in tv o in streaming

  • Partita: Milan-Lecce
  • Data: domenica 20 settembre 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Milano
  • Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
  • Arbitro: Federico La Penna

Milan-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 20-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Milan - Lecce?
La gara tra Milan e Lecce si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Milan - Lecce?
L'arbitro del match sarà Federico La Penna
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Lecce sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Milan - Lecce?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Lecce?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Diego Moreira con 2 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol
Chi trasmette la partita Milan - Lecce?
La partita tra Milan e Lecce verrà trasmessa da DAZN
Milan-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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