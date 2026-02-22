Partita valevole per la 26a giornata della Serie A 2025/2026

Milan-Parma è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 54 punti e il Parma che invece è al 12° posto in classifica con 29 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 15 vittorie, 9 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 41 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.

Il Parma ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 7 reti.

Milan-Parma si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Parma è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Milan-Parma in tv o in streaming

Partita : Milan-Parma

: Milan-Parma Data : domenica 22 febbraio 2026

: domenica 22 febbraio 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Marco Piccinini

Milan-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 22-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Parma sarà inserito un'ora prima del match.