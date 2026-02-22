Milan-Parma è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 54 punti e il Parma che invece è al 12° posto in classifica con 29 punti.
Il Milan ha ottenuto finora 15 vittorie, 9 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 41 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 7 reti.
Milan-Parma si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Parma è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Milan-Parma in tv o in streaming
- Partita: Milan-Parma
- Data: domenica 22 febbraio 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Marco Piccinini
Milan-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 22-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Milan-Parma live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Milan-Parma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Milan - Parma?
- La gara tra Milan e Parma si giocherà domenica 22 febbraio 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Milan - Parma?
- L'arbitro del match sarà Marco Piccinini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Milan - Parma sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Milan - Parma?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Milan - Parma?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 7 gol
- Chi trasmette la partita Milan - Parma?
- La partita tra Milan e Parma verrà trasmessa da DAZN e da Sky