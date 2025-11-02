Milan-Roma è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 18 punti e la Roma che invece è al 2° posto in classifica con 21 punti.
Il Milan ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 4 reti.
La Roma ha ottenuto finora 7 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 3 reti.
Milan-Roma si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Roma è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 3 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Milan-Roma in tv o in streaming
- Partita: Milan-Roma
- Data: domenica 2 novembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Marco Guida
Milan-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 02-11-2025.
