Partita valevole per la 15a giornata della Serie A 2025/2026

Milan-Sassuolo è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 31 punti e il Sassuolo che invece è al 9° posto in classifica con 20 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 9 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 7 reti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 6 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 4 reti.

Milan-Sassuolo si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Sassuolo è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 6 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Sassuolo in tv o in streaming

Partita : Milan-Sassuolo

: Milan-Sassuolo Data : domenica 14 dicembre 2025

: domenica 14 dicembre 2025 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Valerio Crezzini

Milan-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 14-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.