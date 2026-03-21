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CALCIO SERIE A

Milan-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 30a giornata della Serie A 2025/2026

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Redazione

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Milan-Torino è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 60 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 33 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 17 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 44 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Rafael Leão con 9 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 9 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 50. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 7 reti.

Milan-Torino si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Torino è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 34 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Torino in tv o in streaming

  • Partita: Milan-Torino
  • Data: sabato 21 marzo 2026
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Milano
  • Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
  • Arbitro: Francesco Fourneau

Milan-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 21-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Torino sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Milan - Torino?
La gara tra Milan e Torino si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Milan - Torino?
L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Torino sarà Luigi Nasca
Dove si gioca Milan - Torino?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Torino?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Rafael Leão con 9 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 7 gol
Chi trasmette la partita Milan - Torino?
La partita tra Milan e Torino verrà trasmessa da DAZN
Milan-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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