Partita valevole per la 30a giornata della Serie A 2025/2026

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Milan-Torino è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 60 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 33 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 17 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 44 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Rafael Leão con 9 reti.

Il Torino ha ottenuto finora 9 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 50. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 7 reti.

Milan-Torino si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Torino è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 34 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Torino in tv o in streaming

Partita : Milan-Torino

: Milan-Torino Data : sabato 21 marzo 2026

: sabato 21 marzo 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Francesco Fourneau

Milan-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 21-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Torino sarà inserito un'ora prima del match.