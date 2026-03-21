Milan-Torino è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 60 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 33 punti.
Il Milan ha ottenuto finora 17 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 44 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Rafael Leão con 9 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 9 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 50. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 7 reti.
Milan-Torino si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Torino è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 34 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Milan-Torino in tv o in streaming
- Partita: Milan-Torino
- Data: sabato 21 marzo 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Francesco Fourneau
Milan-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 21-03-2026.
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Il link al live di Milan-Torino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Milan - Torino?
- La gara tra Milan e Torino si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Milan - Torino?
- L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Milan - Torino sarà Luigi Nasca
- Dove si gioca Milan - Torino?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Milan - Torino?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Milan è Rafael Leão con 9 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 7 gol
- Chi trasmette la partita Milan - Torino?
- La partita tra Milan e Torino verrà trasmessa da DAZN