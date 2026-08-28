Milan-Venezia è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 3 punti e il Venezia che invece è al 18° posto in classifica con 0 punti.
Il Milan ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Adrien Rabiot con 1 rete.
Il Venezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.
Milan-Venezia si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Venezia è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone.
Dove vedere Milan-Venezia in tv o in streaming
- Partita: Milan-Venezia
- Data: venerdì 28 agosto 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Gianluca Manganiello
Milan-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 28-08-2026.
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Il link al live di Milan-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Milan - Venezia?
- La gara tra Milan e Venezia si giocherà venerdì 28 agosto 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Milan - Venezia?
- L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Milan - Venezia sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Milan - Venezia?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Milan - Venezia?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Chi trasmette la partita Milan - Venezia?
- La partita tra Milan e Venezia verrà trasmessa da DAZN