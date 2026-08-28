Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2026/2027

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Milan-Venezia è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 3 punti e il Venezia che invece è al 18° posto in classifica con 0 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Adrien Rabiot con 1 rete.

Il Venezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.

Milan-Venezia si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Venezia è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone.

Dove vedere Milan-Venezia in tv o in streaming

Partita : Milan-Venezia

: Milan-Venezia Data : venerdì 28 agosto 2026

: venerdì 28 agosto 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Gianluca Manganiello

Milan-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 28-08-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.