Partita valevole per la 17a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Milan-Verona è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 32 punti e il Verona che invece è al 18° posto in classifica con 12 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 7 reti.

Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 4 reti.

Milan-Verona si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Verona è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Verona in tv o in streaming

Partita : Milan-Verona

: Milan-Verona Data : domenica 28 dicembre 2025

: domenica 28 dicembre 2025 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Michael Fabbri

Milan-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 28-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Verona sarà inserito un'ora prima del match.