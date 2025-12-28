Milan-Verona è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 32 punti e il Verona che invece è al 18° posto in classifica con 12 punti.
Il Milan ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 7 reti.
Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 4 reti.
Milan-Verona si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Verona è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Milan-Verona in tv o in streaming
- Partita: Milan-Verona
- Data: domenica 28 dicembre 2025
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Milano
- Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Arbitro: Michael Fabbri
Milan-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 28-12-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Milan-Verona live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Milan-Verona sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Milan - Verona?
- La gara tra Milan e Verona si giocherà domenica 28 dicembre 2025 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Milan - Verona?
- L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Milan - Verona sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Milan - Verona?
- La partita si gioca a Milano
- In che stadio si gioca Milan - Verona?
- Stadio Stadio Giuseppe Meazza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 7 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 4 gol
- Chi trasmette la partita Milan - Verona?
- La partita tra Milan e Verona verrà trasmessa da DAZN