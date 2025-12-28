Virgilio Sport
Milan-Verona come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 17a giornata della Serie A 2025/2026

Milan-Verona è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 32 punti e il Verona che invece è al 18° posto in classifica con 12 punti.

Il Milan ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 7 reti.
Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 4 reti.

Milan-Verona si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Milan - Verona è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Milan-Verona in tv o in streaming

  • Partita: Milan-Verona
  • Data: domenica 28 dicembre 2025
  • Orario: 12:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Milano
  • Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
  • Arbitro: Michael Fabbri

Milan-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 28-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Milan-Verona sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Milan - Verona?
La gara tra Milan e Verona si giocherà domenica 28 dicembre 2025 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Milan - Verona?
L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Verona sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Milan - Verona?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Verona?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 7 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 4 gol
Chi trasmette la partita Milan - Verona?
La partita tra Milan e Verona verrà trasmessa da DAZN
