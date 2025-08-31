Partita valevole per la 2a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Modena-Avellino è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 3 punti e l'Avellino che invece è al 18° posto in classifica con 0 punti.

Il Modena ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Simone Santoro con 1 rete.

L'Avellino ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.

Modena-Avellino si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Avellino è il signor Luca Massimi di Termoli. Al VAR ci sarà invece Luca Pairetto.

Dove vedere Modena-Avellino in tv o in streaming

Partita : Modena-Avellino

: Modena-Avellino Data : domenica 31 agosto 2025

: domenica 31 agosto 2025 Orario : 21:00

: 21:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Modena

: Modena Stadio : Alberto Braglia

: Alberto Braglia Arbitro: Luca Massimi

Modena-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 31-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Modena-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.