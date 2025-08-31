Modena-Avellino è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 3 punti e l'Avellino che invece è al 18° posto in classifica con 0 punti.
Il Modena ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Simone Santoro con 1 rete.
L'Avellino ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.
Modena-Avellino si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Avellino è il signor Luca Massimi di Termoli. Al VAR ci sarà invece Luca Pairetto.
Dove vedere Modena-Avellino in tv o in streaming
- Partita: Modena-Avellino
- Data: domenica 31 agosto 2025
- Orario: 21:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Modena
- Stadio: Alberto Braglia
- Arbitro: Luca Massimi
Modena-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 31-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Modena-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Modena - Avellino?
- La gara tra Modena e Avellino si giocherà domenica 31 agosto 2025 alle ore 21:00
- Chi è l'arbitro di Modena - Avellino?
- L'arbitro del match sarà Luca Massimi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Modena - Avellino sarà Luca Pairetto
- Dove si gioca Modena - Avellino?
- La partita si gioca a Modena
- In che stadio si gioca Modena - Avellino?
- Stadio Alberto Braglia
- Chi trasmette la partita Modena - Avellino?
- La partita tra Modena e Avellino verrà trasmessa da DAZN